عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية الفرنسية بذكرى اليوم الوطني لبلاده
السبت 1440/11/10 هـ الموافق 2019/07/13 م واس
جدة 10 ذو القعدة 1440هـ الموافق 13 يوليو 2019م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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10:22ت م
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