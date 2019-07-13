بيروت 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم باستمرار حال المراوحة التي تسود الساحة السياسية بعد فشل المساعي التي يقوم رئيس الوزراء سعد الحريري لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء في حين يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة مطلع الاسبوع المقبل.وتحدثت عن مقتل 13 مدنيا أمس ثلاثة منهم في مدينة إدلب جراء غارات نفذتها قوات النظام على شمال غرب سوريا.وأشارت إلى إعلان وزارة الداخلية الكويتية أمس ضبط خلية إرهابية تتبع لتنظيم الإخوان الإرهابي واعتقال عناصرها الذين أقروا بشنهم عمليات إرهابية في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.وأخبرت عن تأكيد وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أمس أن الصواريخ التي عثر عليها داخل قاعدة عسكرية ليبية في مدينة غريان جنوب طرابلس كانت غير صالحة للاستعمال ولم تحول أبدا إلى أي طرف.ولفتت إلى إعلان المبعوث الأميركي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد أمس أن الولايات المتحدة لا تنوي مغادرة هذا البلد في عجلة إنما تسعى لبناء علاقات شراكة متينة مع كابول.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان بريطانيا أمس أنها ستعزز مؤقتًا انتشارها العسكري في الخليج عبر تقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في المنطقة وذلك بعد يومين على اتهام لندن البحرية الإيرانية بمحاولة منع ناقلة نفط بريطانية من عبور مضيق هرمز.// انتهى //10:26ت م0018