جدة 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسأعدت "الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة "برنامجاً تدريبياً مكثفاً لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج, وذلك من خلال إقامة عدد من الدورات التأهيلية يقدمها نخبة من المتخصصين والمتخصصات في التأهيل الأُسري, وذلك بالمركز التدريبي الخاص بمقر الجمعية.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية زواج بجدة أحمد آل سلطان العمري أن هذه الدورات التأهيلية تساعد الشباب والفتيات على تفهم متطلبات الزواج ومسؤوليات كل طرف تجاه الآخر وإعداد أسرة مستقرة يسودها الود والوئام.وحث العمري جميع الشباب والشابات المقبلين على الزواج في محافظة جدة، على المبادرة في التسجيل بإحدى هذه الدورات واختيار الموعد والموقع المناسب لهم.// انتهى //10:52ت م0023