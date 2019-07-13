الخبر 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واستطلق جمعية " ود " الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بمحافظة الخبر غداً فعاليات النادي الصيفي للفتيات، التي تستمر ثلاثة أسابيع تقدم خلالها العديد من البرامج في مختلف المجالات المتنوعة بهدف دعم الفتيات من 12 إلى 16 سنة واكتشاف مواهبهن وتنمية وتطوير مهاراتهن، بما يتناسب مع الفئة العمرية للمشاركات.وأكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية "ود " الخيرية نعيمة الزامل حرص الجمعية على استثمار الإجازة الصيفية لدى الفتيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية من خلال إطلاق النادي الصيفي للفتيات بمقر الجمعية، مشيرة إلى أن فعاليات النادي تعتمد على الحرفة والمهارة اليدوية، وكذلك التنمية والتطوير، إضافة إلى الترفيه والمفاجآت التي سيكون لها طابع حماسي مختلف .وأوضحت الزامل أن النادي الصيفي للفتيات يقام تحت إشراف وإدارة نخبة من المدربات المختصات من داخل الجمعية وخارجها، مشيرة إلى أهمية مثل هذه الأندية الصيفية التي تسهم في استثمار الوقت وتطوير الفتيات وتنمية قدراتهن بما يحقق أفضل النتائج الإيجابية لهن مستقبلا في حياتهن الاجتماعية والعلمية.// انتهى //11:04ت م0026