إسلام آباد 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم دعوة باكستان والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية للأطراف الأفغانية إلى ضرورة وقف إطلاق النار ومواصلة المحادثات لإنجاح عملية السلام والمصالحة لإنهاء الحرب الجارية في أفغانستان.واهتمت ببدء عملية الحوار بين باكستان والهند في إسلام آباد لتخفيف التوتر بين البلدين وحل الخلافات سلمياً والحد من التصعيد العسكري عبر الحدود.وأخبرت عن تكثيف أحزاب المعارضة الباكستانية سلسلة الاتصالات فيما بينها لاستبدال رئيس مجلس الشيوخ.وتطرقت إلى تحذير هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في باكستان من إمكانية تعرض المناطق القريبة من ضفاف الأنهار لفيضانات من الدرجة المتوسطة خلال الأسبوع الجاري بسبب الأمطار الموسمية المتوقعة.أمنياً أخبرت عن مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة خمسة خلال اشتباكات مع عناصر إرهابية في مدينة نوشيرا شمال غرب باكستان.وتناقلت أنباء مقتل 12 شخصاً إثر سقوط حافلة صغيرة كانت تقلهم بوادي مجاور للطريق في منطقة "كوهستان" الجبلية شمال باكستان.وعرجت إلى مستجدات الوضع الأمني في أفغانستان حيث قتل ستة أشخاص ضحية لهجوم انتحاري استهدف حفل زفاف.وأشارت إلى إحياء الحزب الحاكم في الهند مشروع إنشاء مستوطنات للهندوس في إقليم كشمير.كما أخبرت الصحف الباكستانية عن مقتل وإصابة العشرات جراء الفيضانات والسيول التي تشهدها الهند ونيبال.// انتهى //11:05ت م0027