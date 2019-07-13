رام الله 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية والشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة.وسلطت الضوء على الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث أكدا أن الحل السياسي له الأولوية من أجل سلام عادل ودائم.وأولت اهتماما بتأكيدات رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي النائب ماريا أرينا، أنها طالبت حكومة بلادها (الحكومة البلجيكية) مرارًا وتكرارًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.وأوردت أقوال وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للأطفال إمعان في الإجرام وتنكر فاضح لكل ما هو إنساني مشيرة إلى أن محاولات إسرائيل لتجميل صورتها أمام العالم تفشل بشكل ذريع في كل مرة تقتل أو تصيب أو تأسر فيها طفلا أو مدنيًا.وتابعت اليوم إعلان وزارة الأوقاف الفلسطينية، عن اعتماد الفيزا الإلكترونية (EVISA) لحجاج فلسطين لهذا العام، بدل التأشيرات السابقة، وهو ما يسهّل الإجراءات الفنية، خاصة فيما يتعلق بكفاءة إصدار التأشيرات وسرعة إنجازها.وفي الشأن الإقليمي أعربت عنه الأمم المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء أحكام بالإعدام صادرة عن محكمة تابعة للحوثيين في اليمن بحق 30 شخصا بتهمة "التجسس" لصالح التحالف العسكري.ورصدت تحذير حلف شمال الأطلسي (ناتو) من "عواقب وخيمة" لشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي أرض-جو الروسية "إس400" في أعقاب وصول الشحنة الأولى إلى البلاد.// انتهى //11:54ت م0028