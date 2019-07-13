نجران 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليه 2019 م واستبدأ جامعة نجران غداً، في استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة، ويستمر حتى 21 من شهر ذي الحجة المقبل.وأوضحت الجامعة أن الدبلومات العالية تتمثل في دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية، كما تتمثل الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وكذلك علوم الحاسب التطبيقي، التي يُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط، فيما ستكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين لتخصصي المحاسبة، والفندقة والسياحة، وسنة واحدة لبقية التخصصات للرجال والنساء برسوم مختلفة في كل تخصص، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون متاحاً عبر الرابط الإلكتروني https://edugate.nu.edu.sa .// انتهى //13:23ت م0037