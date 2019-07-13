جدة 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واساستقبل معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مكتبه بفرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة اليوم، رئيس ديوان المحاسبة بالجمهورية اللبنانية القاضي أحمد حمدان، ورئيس الجهاز الأعلى للرقابة بجمهورية المالديف حسن زيات، كل على حدة.وأوضح معالي الدكتور العنقري أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة والجهازين مؤكدًا معاليه حرص الديوان على دعم الأجهزة النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات التدريب وتنمية وبناء القدرات المؤسسية، وذلك لما يمتلكه ديوان المراقبة العامة في المملكة من خبرات مهنية متقدمة في مجالات المراجعة والرقابة المالية، حضر الاستقبالين عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.// انتهى //13:28ت م0038