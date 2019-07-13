تونس 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم ، بالعلاقات التونسية الأمريكية في ضوء أعمال الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين البلدين، التي ستعقد يوم الثلاثاء القادم بواشنطن برئاسة وزيري خارجية البلدين.وسلطت الضوء محليا أيضًا ،عن الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة حيث تواصل مختلف الأطراف السياسية حملاتها الانتخابية السابقة لأوانها.مغاربيًا أخبرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص ، في تفجيرات إرهابية بواسطة ثلاث سيارات مفخخة، استهدفت جنازة عسكري سابق في مدينة بنغازي الليبية , ورصدت إدانات صادرة من داخل ليبيا لهذا العمل الإرهابي.عربيًا ..أنبات عن شن الطيران الحربي للنظام السوري والروسي ، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع المسلحين في عدة مناطق في ريفي ادلب وحماة ، دمر من خلالها مواقع ومراكز قيادية وتسببت في مقتل العشرات من العناصر المسلحة .ورصدت صحف السبت محادثات أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، تناولت آخر التطورات في الملف الفلسطيني ، وإشارتها إلى إعراب الرئيس الروسي، عن استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية.وتناولت صحف تونس ،إعلان وزارة الدفاع الأمريكية ، أن الولايات المتحدة تأمل في إنشاء قوة خاصة ، بحماية السفن التجارية في الخليج ، في غضون أسبوعين .// انتهى //13:29ت م0039