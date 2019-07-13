الرباط 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واستعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والسياحة في بوركينا فاسو وبالتنسيق مع مركز الإيسيسكو الإقليمي لتكوين مهنيي المتاحف في الفترة ما بين 16 و 19 يوليو الجاري بالعاصمة وأغادوغو، ورشة عمل شبه إقليمية حول صيانة وتدبير التراث الثقافي المهدد بالخطر في الدول الأعضاء بغرب أفريقيا بمشاركة ممثلي عدد من الدول الأفريقية.وأوضحت المنظمة في بيان لها أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار إعلان الإيسيسكو سنة 2019 سنة التراث في العالم الإسلامي.وتهدف الورشة إلى بحث أنجح السبل لصيانة التراث الثقافي في الدول الأعضاء بالمنطقة الأفريقية والتعريف به باعتباره يمثل الذاكرة الحية الجماعية للشعوب الأفريقية، والمساهمة في التصدي لعمليات النهب والتهريب والاتجار غير المشروع التي تتعرض لها التحف الفنية والمعالم الأثرية في هذه الدول.ويتضمن جدول أعمال الورشة، دراسة عدد من القضايا ذات الصلة بتشخيص وضعية التراث الثقافي في الدول الأعضاء بغربي أفريقيا وجنوب الصحراء، والرهانات والتحديات المتعلقة بحماية التراث الثقافي وصيانته في هذه المنطقة، والإجراءات والآليات الفعالة لصيانة وتدبير معالم التراث الثقافي، وسبل تعزيز المساطر التشريعية الوطنية لمواجهة التطرف العنيف الهادف إلى تدمير التراث الثقافي في المنطقة.// انتهى //13:46ت م0041