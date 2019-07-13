القدس المحتلة 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة في قطاع غزة، والتي أدت أمس إلى إصابة 44 فلسطينيا من بينها 22 إصابة بالرصاص الحي، واستشهاد عشرات المدنيين العزل من بينهم الأطفال والنساء والشيوخ والمقعدون والمسعفون.واستنكرت الوزارة بشدة إطلاق قوات الاحتلال رصاص "الدمدم" على الطفل عبد الرحمن اشتيوي في بلدة كفر قدوم، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، الأمر الذي يؤكد أن جنود الاحتلال وضباطه تحولوا إلى آلات متحركة لقتل الفلسطينيين، ذلك كله بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي والعسكري والأمني في دولة الاحتلال.وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع جرائم الاحتلال والقتل والإعدام خارج القانون، كأمور اعتيادية وكأنها باتت مألوفة في نظر المجتمع الدولي.// انتهى //13:54ت م0042