السيح 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسيقيم مركز الدعوة والإرشاد بالخرج غدًا, أربع محاضرات توجيهية في عدد من الجوامع والمساجد بمدينة السيح، حيث يلقي عبدالعزيز بن عبدالله الهويسين محاضرتين بعنوان " أهمية لزوم جماعة المسلمين "، الأولى تقام بعد صلاة المغرب في جامع اليوسف بحي الندى، والثانية بعد صلاة العشاء في مسجد المعيذر على شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز.فيما يلقي أحمد بن ماجد الحربي محاضرتين بعنوان " نعمة الأمن وسبل المحافظة عليها "، الأولى بعد صلاة المغرب في مسجد مجمع الحديثي مول بحي البرج، والثانية بعد صلاة العشاء في جامع القاضي شريح بحي السلام.وتأتي المحاضرات ضمن البرنامج التوعوي الذي ينظمه المركز تحت عنوان " الأمن الفكري والتحذير من الجماعات الضالة " وتقام فعالياته خلال إجازة الصيف في عدد من الجوامع والمساجد بمدينة السيح.// انتهى //14:15ت م0046