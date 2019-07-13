الخبر 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسبحث مدير عام جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية عبدالعزيز المحبوب ومدير مركز التأهيل الطبي استشاري جراحة عظام الأطفال الدكتور عبداللطيف الصالح, خلال زيارة قام بها الدكتور الصالح أمس لمقر جمعية "إيفاء", أطر التعاون بين الجمعية والمركز فيما يعود على تطوير رعاية ذوي الإعاقة الذين ترعاه الجمعية.وأوضح مدير عام الجمعية أن اللقاء ارتكز على تنمية وتطوير أداء منسوبي التأهيل الطبي في الجمعية عبر تبادل الخبرات مع كوادر مركز التأهيل الطبي، وكذلك تنظيم اللقاءات والزيارات المتبادلة للاطلاع على التقنيات الحديثة في مجال العلاج الطبيعي والمائي وصناعة الأطراف، بالإضافة إلى التخطيط للأعمال المشتركة بين الطرفين بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بما يتوافق مع التطلعات الوطنية ومحاكاة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.وأضاف المحبوب أن الجمعية تسعى إلى التعاون مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة ويسهم في تعزيز دورهم وتمكينهم في المجتمع من ممارسة مسؤوليتهم وطموحاتهم في خدمة وطنهم.// انتهى //14:21ت م0048