الرياض 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسأكد أمين عام وحدة الحج بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، أن مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم الحج لهذا العام، تأتي بشراكة تكاملية مع جميع الأجهزة الحكومية انطلاقاً مما تقوم به القيادة الرشيدة من العناية والرعاية لقاصدي بيت الله الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.وأشار بلعوص إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رئيس اللجنة العليا للحج بالرئاسة العامة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند، بأن تكون خطة الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام 1440هـ، تتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن بتميز وإبداع في أعمالها، موضحاً أن الرئاسة العامة أكملت استعداداتها الميدانية والتوعوية والتوجيهية والإعلامية والإدارية بوقت مبكر وفق رؤيتها، لتكون نموذجاً رائداً ومتميزاً في خدماتها، يسعد بها ضيوف الرحمن.وبين أن الرئاسة العامة تشارك في موسم حج هذا العام بـ 800 موظف ميداني وإداري من حملة الشهادات العليا، ومن ذوي الخبرة والكفاءة، في كل من منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، ومدينة الحجاج بمنطقة القصيم، ومنفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران، وخصصت للتعامل مع غير الناطقين بالعربية 90 مترجماً ممن يجيدون أربع لغات فأكثر.وأوضح بلعوص أن الرئاسة العامة طبقت خطة توعوية وتوجيهية ووقائية راعت فيها جميع متطلبات واحتياجات ضيوف الرحمن، ولمواكبة مستجدات التقنية الحديثة لإيصال رسالتها بأفضل الوسائل التقنية المتطورة في توعية الحجاج وتوجيههم، وخصصت مراكز للتوعية الرقمية تحتوي على 48 منصة تواصل إلكتروني تضم جميع منتجات الرئاسة العامة التوعوية المقروءة والمسموعة والمرئية بــ 15 لغة حية، وغيرها من المنتجات الرقمية كتطبيق مبرور، والشاشات التوعوية، ومنصة زاد الحاج الإلكترونية، واستثمار الإعلام الجديد، كما خصصت الرئاسة العامة 12 مركزاً توجيهياً و30 نقطة توزيع تعنى بتزويد ضيوف الرحمن بمطبوعاتها الورقية المتنوعة والمترجمة إلى 15 لغة بلغت 6 ملايين نسخة.وأضاف أن الرئاسة العامة ربطت مركزي البقيع والشهداء التوجيهيين في منطقة المدينة المنورة، ومركز الوديعة التوجيهي بمنطقة نجران بالمركز الرئيس في مكة المكرمة، لتتم متابعة أعمالها الميدانية والتوعوية والتوجيهية بشكل آلي, مشيداً بما تبذله الحكومة الرشيدة في موسم الحج بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //14:45ت م0050