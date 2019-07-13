محايل 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واستوج محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي, وبحضور رئيس نادي الشهيد الرياضي إبراهيم بن غالب عسيري, ونائب رئيس النادي محمد بن الحسين الفلقي أمس, فريق "إتي قنا" بطلًا لدورة السوبر السادسة وذلك إثر فوزه في المباراة النهائية على نظيره فريق الراكه بهدفين دون مقابل سجلهما سلطان الجيلي وعلي موسى خلال معطيات الشوط الثاني.وحقق فريق "إتي قنا" المركز الأول والكأس والميداليات الذهبية, فيما حقق الراكة المركز الثاني والميداليات الفضية، وحصل على جائزة أفضل حارس في الدورة علي مشهور من فريق الراكه، وأفضل لاعب علي موسى "إتي قنا" وهداف الدورة موسى حسن "الراكه" وأفضل لاعب واعد نواف عزيز "إتي قنا" والفريق المثالي "الوحدة العاصمي"، اشتمل الحفل المقام لهذه المناسبة بالقرآن الكريم فكلمة لنائب رئيس نادي الشهيد محمد الفلقي الذي شكر من خلالها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما المستمر لقطاع الرياضه والشباب وسمو أمير منطقة عسير على متابعاته المستمره لأندية المنطقة ودعمها المتواصل والأهتمام بجميع المرافق الرياضيه وإعادة تأهيل وتطوير ملاعب نادي الشهيد والذي يشارك ضمن فرق أندية الدرجة الثالثه.عقب ذلك كرّم المحافظ عدد من اللجان التنظيمية والإعلامية وحكام المباراة النهائية بشهادات ودروعًا تذكارية نظير تعاونهم طيلة منافسات الدورة.// انتهى //14:45ت م0051