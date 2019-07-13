أبها 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسحققت الطالبة دنيا ناصر الغامدي من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير جائزة دولية في معرض "بينالي كاناجاوا" لفن الأطفال العالمي، والذي أقيم في اليابان, بمشاركة 80 دولة، وشارك فيه أكثر من 27500 طالب وطالبة من مختلف دول العالم.و ثمن مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني جهود القائمات على رعاية الطالبة ودعمها على مستوى المدرسة والأسرة والإدارة, لافتًا الانتباه إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات العالمية والعربية والوطنية التي حققها تعليم المنطقة في عدد من المجالات.// انتهى //14:58ت م0053