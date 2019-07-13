الرياض 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسدشنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدوادمي المعرض التوعوي الدائم "حصين" بمركز هيئة نفي وفق خطة فرع الرئاسة العامة التوعوية بمنطقة الرياض.ويهدف المعرض إلى نشر ثقافة الوعي المعلوماتي لدى المجتمع، وتعريفهم بمخاطر الأفكار الضالة والمتطرفة التي تنشر سمومها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت، وإبراز دور الهيئة في مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز .وتأتي هذه الجهود بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ ماجد الحسين, في ظل توجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتعزيز الأمن الفكري.// انتهى //15:04ت م0054