عمان 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة كسمايو الصومالية، أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة في بيان صحفي تضامن الأردن مع الصومال في مواجهة الإرهاب والعنف الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلاد.وشدد على موقف الأردن الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق أيا كان مصدره ومنطلقاته، معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى.// انتهى //15:28ت م0055