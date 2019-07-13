الرياض 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي للناشئين في لعبة الجود وسعود منيع الميدالية الذهبية لكأس آسيا للناشئين في البطولة التي تقام بهونج كونج, ونجح سعود بالتفوق على خصمه الكوري في الختام ليتوج بطلاً للبطولة.وتُعد هذه الميدالية هي الذهبية الأولى في تاريخ لعبة الجودو على مستوى البطولات الآسيوية، كما حقق سبتي الرويلي ويزيد العنزي ميداليتين برونزيتين في وزني -66 و -60 لنفس البطولة.من جانبه قدم رئيس الاتحاد السعودي للجودو العميد خالد العريني تهنئته للوطن بهذه البطولة وقال : "أبارك للمملكة العربية السعودية والبطل سعود منيع ولكل زملائي في الاتحاد من إداريين ومدربين هذا الإنجاز الذي جاء بتظافر الجهود نحو تقديم المزيد من الأبطال لهذه اللعبة.// انتهى //15:54ت م0059