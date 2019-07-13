الرياض 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واستنفذ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالإدارة العامة لأنشطة المتدربين فعاليات المهرجان التقني الصيفي "هواية ومهارة"، وبدعم من صندوق المتدربين الرئيس بالمؤسسة.ويتضمن البرنامج عددًا من البرامج التقنية والمهنية والبرامج التوعوية والرياضية، التي تهدف إلى حفظ أوقات الشباب وتوعيتهم بالأعمال المهنية والتقنية والدور الذي تؤديه هذه الأعمال لتحقيق رؤية اقتصاد مزدهر ووطن طموح.وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع أن عدد الملتحقين بالبرنامج بلغ 1075 مستفيدًا، في مختلف مناطق المملكة يتم تدريبهم على 11 برنامجًا تقنيًا، وبرامج رياضية وترفيهية عديدة، وبعض الندوات التوجيهية والتثقيفية الوقائية.// انتهى //15:56ت م0060