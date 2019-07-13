المنامة 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسأدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في مدينة كيسمايو في الصومال، أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن تضامن مملكة البحرين مع جمهورية الصومال، وموقفها الثابت والرافض لكل صور العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين .// انتهى //16:16ت م0065