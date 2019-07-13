هروب 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسينظم مكتب التعليم بمحافظة هروب التابع لإدارة تعليم صبيا غدًا، دورة تدريبية بعنوان "المعلم المحترف"، وذلك بمقر مركز التدريب بالمكتب.وتهدف الدورة التي يقدمها المدرب محمد بن إبراهيم النجعي إلى إكساب المعلمين المشاركين في الدورة مهارات الاتصال الجيد وطرق التدريس الحديثة و تنمية مهارات العلميين وامدادهم بطرق التعليم الفعالة واستراتيجيات التعلم النشط.وتأتي الدورة ضمن برنامج مركز التطوير المهني التعليمي الصيفي بمحافظة هروب.// انتهى //16:53ت م0068