ثقافي / نادي جازان لذوي الاحتياجات الخاصة ينظم أمسية شعرية غدًا
السبت 1440/11/10 هـ الموافق 2019/07/13 م واس
جيزان 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس
ينظم نادي جازان لذوي الاحتياجات الخاصة غدًا , أمسية شعرية يلقيها كل من الشاعر ريان بن محمد حسن والشاعر علي بن محمد هتان من ذوي الاحتياجات الخاصة , وذلك بقاعة الأمير فيصل بن فهد بنادي جازان الأدبي.
وتأتي الأمسية ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والاجتماعية المتنوعة التي ينفذها نادي جازان لذوي الاحتياجات الخاصة خلال العام الحالي.
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16:53ت م
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