جيزان 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسينظم نادي جازان لذوي الاحتياجات الخاصة غدًا , أمسية شعرية يلقيها كل من الشاعر ريان بن محمد حسن والشاعر علي بن محمد هتان من ذوي الاحتياجات الخاصة , وذلك بقاعة الأمير فيصل بن فهد بنادي جازان الأدبي.وتأتي الأمسية ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والاجتماعية المتنوعة التي ينفذها نادي جازان لذوي الاحتياجات الخاصة خلال العام الحالي.// انتهى //16:53ت م0069