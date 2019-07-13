الرياض 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسانطلقت حملة التطعيمات السنوية بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والمدينة المنورة بتطعيم منسوبيها المشاركين في مهمة حج 1440هـ ، وشملت الحملة منسوبي الإمارة وغرف عمليات المنطقة والتنسيق مع المباحث والنيابة العامة وقوات آمن المنشآت وجميع العيادات التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية.وأكد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الحج العقيد طبيب محمد بن عبدالله الشريف أن المستشفى يعمل وفق خطة شمولية جرى عرضها على مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف العام على أعمال الحج الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي, حيث شملت جميع المشاركين في الحج من منسوبي وزارة الداخلية وآمن الدولة من مدنيين وعسكريين وعوائلهم.وتهدف الخطة إلى رفع معدلات التغطية باللقاحات الخاصة بموسم الحج "الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية", كما تستمر الحملة حتى نهاية شهر ذو القعدةالجاري، للتقليل من احتمال الإصابة بالأمراض المعدية ومنع حدوثها وتقليل المضاعفات الناجمة عنها.// انتهى //17:12ت م0074