عرعر 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسيواصل النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الحدود الشمالية برامجه الصيفية, ضمن مبادرة "صيفنا مهارات" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.ونظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الماضي دورة تدريبية بعنوان "كتابة الخبر الصحفي"، وذلك في نادي الحي بمحافظة العويقيلة.وأقامت اللجنة الثقافية في النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية برفحاء دورة تدريبية بعنوان "تقطيع الشعر" استمرت لمدة يومين، وذلك على مسرح جمعية البر الخيرية برفحاء, وبحضور عدد من المهتمين في الثقافة والأدب.// انتهى //17:14ت م0075