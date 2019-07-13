فيلنيوس 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك وجمهورية ليتوانيا فهد بن معيوف الرويلي في مراسم تنصيب رئيس جمهورية ليتوانيا المنتخب فخامة الرئيس غيتاناس نوسيدا التي جرت أمس في كل من مبنى البرلمان الليتواني "السيماس" والقصر الرئاسي في العاصمة فيلنيوس.ونقل السفير الرويلي لفخامة الرئيس غيتاناس نوسيدا تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لفخامته بالتوفيق ولجمهورية ليتوانيا بدوام التقدم والازدهار.من جانبه أعرب فخامة الرئيس نوسيدا عن شكره وتقديره لقيادة المملكة وتطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين، وفيما يخدم المصلحة المشتركة لشعبيهما الصديقين.وفي نفس الإطار شارك السفير الرويلي في حفل الاستقبال الذي نظمته وزارة الخارجية الليتوانية للترحيب بالسفراء المشاركين في حفل تنصيب الرئيس نوسيدا.والتقى خلاله معالي وزير الخارجية ليناسلينكيفيشيوس، ومعالي نائب وزير الخارجية نيريس جيرمانس، وتناول معهما عددًا من الموضوعات المتصلة بتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين فيمختلف المجالات.// انتهى //17:28ت م0076