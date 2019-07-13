الباحة 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واساختتمت أمس, فعاليات مهرجان التنشيط السياحي الثاني بمنطقة الباحة الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة ممثلة بمكتب الهيئة بالمنطقة, بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري ومدير عام النشاطات بالهيئة العامة للرياضة محمد السويلم، وذلك بمنتزه الأمير حسام بالقيم, وسط حضور كبير من الزوار.ونوه مدير مكتب هيئة الرياضة بالمنطقة ناصر الغامدي بما توليه القيادة الرشيدة من دعم غير المحدود للرياضة في جميع الألعاب المختلقة ، مثمنًا دعم ومتابعة سمو أمير المنطقة برياضة الباحة بشكل عام وللجهات الحكومية المشاركة في هذه الفعالية.بعد ذلك توالت فقرات الحفل, وقُدّمت بعض العروض الترفيهية وأوبريت إنشادي.وفي ختام الحفل كرّم وكيل الإمارة المكلف أحمد السياري المشاركين في تنظيم المهرجان من القطاعات الأمنية والخدمية بالمنطقة.حضر الحفل مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي ومدير العلاقات العامة بإمارة المنطقة عبدالله علي الغامدي وعدد من المسؤولين بالمنطقة.// انتهى //17:30ت م0077