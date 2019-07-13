الرياض 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسسلمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أول شهادة ميلاد لحاج من الجالية الهندية يدعى ديل شاد حيث وضعت زوجته مولودها بالمدينة المنورة ، واتفقوا على تسميته بـ " أحمد المدينة".وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، بأن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود، وجه بتسليم شهادة الميلاد لوالد الطفل بمقر إقامتهم بالمدينة المنورة، لتسهيل الإجراءات عليهم ، حيث عبّر الحاج ديل شاد عن سعادته بالمولود والخدمات التي تم تقديمها بالمستشفى موضحا أن حبه للمدينة المنورة جعله يختار ، أحمد المدينة ، اسماً للمولود.وأضاف الجاسر أن الأحوال المدنية هي الجهة الرسمية المعنية بإثبات وتسجيل الواقعات المدنية لضيوف الرحمن ومنها الولادة .// انتهى //18:40ت م0083