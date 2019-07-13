اقتصادي / بورصة بيروت تختتم أسبوعها متراجعة
السبت 1440/11/10 هـ الموافق 2019/07/13 م واس
بيروت 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس
اختتم مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 0.99%، لتغلق عند مستوى 841.46 نقطة.
وسجّل معدل الأسهم المتداولة ارتفاعاً ليبلغ 48 ألفاً و 168 سهماً بقيمة 80 ألفاً و 241 دولاراً، مقابل 33 ألفاً و 231 سهماً بقيمة 161 ألفاً و 321 دولاراً الأسبوع السابق.
فيما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 8.20 مليارات دولار، مقابل 8.28 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.
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18:55ت م
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