بيروت 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واساختتم مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 0.99%، لتغلق عند مستوى 841.46 نقطة.وسجّل معدل الأسهم المتداولة ارتفاعاً ليبلغ 48 ألفاً و 168 سهماً بقيمة 80 ألفاً و 241 دولاراً، مقابل 33 ألفاً و 231 سهماً بقيمة 161 ألفاً و 321 دولاراً الأسبوع السابق.فيما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 8.20 مليارات دولار، مقابل 8.28 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.// انتهى //18:55ت م0086