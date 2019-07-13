الدمام 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واستقوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية بتقديم خدماتها للنساء في مقر مستشفى الولادة والأطفال بالدمام على مدى يومين ابتداءً من الأحد، على أن تكمل مهام عملها لخدمة الرجال يوم الثلاثاء القادم ولمدة ثلاثة أيام, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //19:00ت م0087