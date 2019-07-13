رام الله 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مدينة رام الله اليوم الوفد الأمني المصري برئاسة وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أيمن بديع.وأفادت " وكالة الأنباء الفلسطينية" أن بديع أطلع الرئيس عباس خلال اللقاء على جهود مصر على الصعد الإقليمية والدولية كافة من أجل استئناف جهود عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة .// انتهى //19:19ت م0090