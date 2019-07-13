أبها 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واستنطلق مساء غدٍ، فعاليات المخيم الثقافي الذي تنظمه جامعة بيشة ممثلة بكلية العلوم والآداب في محافظة بلقرن، برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، وذلك ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير "حسن الوفادة" تحت شعار "مرحباً ألف في عسير".وتشتمل الفعاليات التي تقام في شارع الإبداع بحضور محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد على العديد من البرامج التثقيفية والدورات التدريبية يقدمها عدد من اساتذة الجامعة، إلى جانب تقديم الدورات التدريبية على الإسعافات الأولية بعنوان: اقتصاديات الأسرة بين الواقع والمأمول يشارك فيها الدكتور خلف بن نيمان النمري أستاذ الاقتصاد الإسلامي.وتتناول محاضرة يوم الثلاثاء لمحة تاريخية عن المحافظة يقدمها الدكتور غرمان بن عبدالله الشهري أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بجامعة الملك خالد، ثم تعقد ورشة عمل عن مهارات الحوار بين الزوجين يحاضر فيها محمد بن ضيف الله القرني عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة بيشة.ويشهد يوم الأربعاء إقامة ورشتي عمل الأولى عن بناء الفريق التطوعي يقدمها استاذ إدارة الأعمال سعد القرني، والثانية عن العناية بالبيئة في السنة النبوية يقدمها رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والآداب ببلقرن الدكتور سعد بن علي الشمراني.وتختتم الفعاليات يوم الخميس المقبل ببرنامجين تشتمل على إطلاق مبادرة تطوعية لنظافة متنزهات المحافظة بالشراكة مع فريق "سندكم" تحت شعار "النظافة مسؤولية الجميع"، وأمسية شعرية يشارك فيها الشعراء سعد العلياني وسعيد الخثعمي وخالد القرني وغازي الشمراني ويديرها سعيد بن ناصر القرني.// انتهى //19:50ت م0093