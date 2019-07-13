سياسي / منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على فندق كيسمايو في الصومال
السبت 1440/11/10 هـ الموافق 2019/07/13 م واس
جدة 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو بالصومال، والذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأصدق عبارات العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الصومالي، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد الدكتور العثيمين، وقوف المنظمة إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
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20:18ت م
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