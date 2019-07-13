جدة 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو بالصومال، والذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.وقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأصدق عبارات العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الصومالي، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.وأكد الدكتور العثيمين، وقوف المنظمة إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.// انتهى //20:18ت م0094