الرياض 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسحقق نادي الشرقية لذوي الإعاقة أربع ميداليات " ذهبية ، فضيتان ، برونزية " في اليوم الثاني من مشاركتهم في المعسكر التطويري للدراجات لحالات الشلل الدماغي ، التي تنظمها الجمعية الدولية للشلل الدماغي للرياضات الترويحية CPISRA بالدنمارك.وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق يحي الشاجري في سباق 40 م ، وأحرز الفضية الأولى علي الصقر في سباق 40 م ، و الفضية الثانية حسام محنشي في سباق 40 م ، وحقق نايف السهلي الميدالية البرونزية في سباق 40 م على الدراجات .من جهته قدم رئيس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الدكتور خالد الجميعة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على هذا الإنجاز والمشاركة الإيجابية للاعبي النادي ورفع علم المملكة في المحافل الدولية .// انتهى //20:19ت م0095