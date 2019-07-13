جدة 10 ذو القعدة 1440هـ الموافق 13 يوليو 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إجيلز ليفتيس رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة تنصيبه رئيساً للجمهورية.وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة تنصيبكم رئيساً لجمهورية لاتفيا، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".// للصحف// // انتهى //20:33ت م0096