جدة 10 ذو القعدة 1440هـ الموافق 13 يوليو 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إجيلز ليفتيس رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة تنصيبه رئيساً للجمهورية.وقال سمو ولي العهد:" يسعدني بمناسبة تنصيبكم رئيساً لجمهورية لاتفيا، أن أعرب لفخامتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسعادة، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".// للصحف // // انتهى //20:35ت م0097