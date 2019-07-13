بيروت 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسارتفعت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 27 يونيو، بقيمة 344.1 مليار ليرة لبنانية، لتصل إلى 210 مليارات و760 مليون ليرة لبنانية، بما يعادل 0.65%، مقيّمة على أساس سنوي.وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي، هذا التحسّن إلى ارتفاع العملة المتداولة بمقدار 469 مليار ليرة، كما ارتفاع الودائع تحت الطلب بمقدار 329 مليار ليرة لبنانية.وأشار التقرير إلى أنّه على مدار الأسبوع، ارتفع إجمالي الودائع (باستثناء الودائع تحت الطلب) بمقدار 378 مليارا و83 مليون ليرة لبنانية، وذلك نتيجة تراجع في الطلب على الودائع لأجل والودائع الادخارية المقيدة بالعملة اللبنانية بمقدار 77 مليار ليرة لبنانية، فيما ارتفع الطلب على الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية قدرها 302 مليون دولار.// انتهى //20:39ت م0098