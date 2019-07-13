الطائف 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسأقام نادي الفروسية عصر اليوم حفل سباق الخيل العاشر لموسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1440 هـ على كأس جامعة أم القرى وجائزة نادي الفروسية التقديرية وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية .وتكون السباق من سبعة أشواط موزعة على النحو التالي الشوط الأول للخيل المستورد لجميع الدرجات أربع سنوات فأكثر " ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 100ألف ريال .وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول ستاونش لسمو الأمير عبالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز ونال المركز الثاني سوفت شور لعبدالإله بن عبدالعزيز الموسى وحل في المركز الثالث بلين سونق لدخيل الرويس وبدن السبيعي وحقق المركز الرابع مستنير إيرلندا لإسطبل العرين وجاء في المركز الخامس سار ستد لأبناء إبداح حمد العذاب .والشوط الثاني إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح " إنتاج للخيل التي لم تربح إنتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال وجاءت نتائجه كما يلي : المركز الاول قدره الله لفؤاد محمد بن غشيان وحل في المركز الثاني عشان مشعل لغنيم رجاء السعدوني وحاز المركز الثالث حكيم الميدان لناصر عبدالله العتيبي وجاء في المركز الرابع ناردين لإسطبل ذيب المراقيب وحقق المركز الخامس تفتناز لخالد إبراهيم السياري ، والثالث إنتاج السعودية لجميع الدرجات / إنتاج سنتين ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 100ألف ريال .وجاءت نتائجه على النحو التالي المركز الاول تنذرهم لسمو الامير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وحاز المركز الثاني ملافخ لأبناء عبدالله سعد الفراج ونال المركز الثالث عمرول سلطان عبدالرحمن العماج وحاز المركز الرابع الترباس لسعيد عبيد الشهراني وجاء في المركز الخامس الشاذروان لعبدالله عبدالرحمن المخضوب .وفي الشوط الرابع على جائزة نادي الفروسية التقديرية لجميع الدرجات فرس إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 110 آلاف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي المركز الأول زينة الملقا لإسطبل الشاكرين وحل في المركز الثاني متوارية لمهل وصل البقمي وحاز المركز الثالث شفلونة لسعد عطاالله القحطاني ونال المركز الرابع راجحية لأيمن ناصر الراجحي وحقق المركز الخامس هيفين لتوفيق محمد دادا ، والخامس الجزء الأول إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1650 مترًا ومقدار جائزته 40 ألف ريال وجاءت نتائجه كما يلي المركز الاول غوتشي لخالد بن عبدالله الكنهل وحل في المركز الثاني شوزن لناصر عبدالعزيز بن غشيان ونال المركز الثالث صلهام لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي وحاز المركز الرابع كفيت لأبناء شقران المطيري وحقق المركز الخامس فرحون لعبدالعزيز محمد العطيشان وجاءت نتائج الجزء الثاني للشوط الخامس على النحو التالي المركز الأول شهد الرضاب لعلي صالح التويجري وحل في المركز الثاني مهيوف لمحمد عبدالله المطوع وحاز المركز الثالث رتون لأبناء هيف محمد القحطاني وحقق المركز الرابع مسؤوله لشلرف محمد الحريري وجاء في المركز الخامس حروف لمرضي محمد الشمري ، والسادس على كأس جامعة أم القرى فرس مستورد ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 120 ألف ريال , وجاءت نتائجه على النحو التالي المركز الاول مسكيت لإسطبل البيرق ونال المركز الثاني صايد هيل لسلمان فيحان فيصل المنديل وحاز المركز الثالث نثانيا بريطانيا لرفاعي صنت الغريبان وحقق المركز الرابع كلاود لام لأبناء فيحان فيل المنديل وحاز المركز الخامس صن هات لإسطبل المهند .وفي نهاية الشوط سلم مدير جامعة أم القرى بالإنابة الدكتور عبدالمجيد بن سعيد الغامدي الكأس لصاحب المركز الأول ، والشوط السابع والأخير إنتاج السعودية لجميع الدرجات أربع سنوات فأكثر ومسافته 1650 مترًا ومقدار جائزته 100 ألف ريال .وجاءت نتائجه على النحو التالي المركز الأول جوخه لسعود عبدالله الفراج ونال المركز الثاني شقراء نوف لناصر سعد الدوسري وحاز المركز الثالث صبخه لمرضي محمد الدوسري وحقق المركز الرابع منومسه لحسن صادق الشويش وجاء في المركز الخامس والأخير تهلي تركي مهدي السبيعي .حضر السباق صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية ، وجمهور غفير من محبي رياضة الفروسية الاصيلة .// انتهى //20:58ت م0099