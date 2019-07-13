محايل 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسكثّفت بلدية قنا جولاتها التفتيشية والرقابية التي شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة الرقابة البلدية، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية والبوفيهات.وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 25 كجم من اللحوم الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي وسجلت عددًا من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب إغلاق محل واحد.وأوضح رئيس بلدية قنا أحمد عامر العربي أن الحملات التفتيشية على جميع المواقع التي تقع في نطاق البلدية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية للقضاء على الظواهر السلبية، ومتابعة جميع المعروضات الغذائية للتأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومدى توفر اشتراطات السلامة والنظافة داخل المواقع والعاملين فيها.// انتهى //20:59ت م0101