جيزان 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسبدأت مساء اليوم، فعاليات مشروع" نادي الكتاب" الذي ينظمه قسم الرعاية الاجتماعية والنفسية بسجن النساء التابع لمديرية السجن العام بمنطقة جازان، وذلك بمقر السجن.وأوضحت المشرفة على النادي فاطمة الربعي أن البرنامج يأتي ضمن الجهود المبذولة من القائمات على القسم لتفعيل دور المكتبة وأثرها الفعال في الرعاية والتأهيل والأصلاح للنزيلات.وبيّنت أن المشروع الذي ينفذ على مدار العام الحالي يهدف إلى علاج العديد من المشكلات المختلفة التي تواجهة النزيلات كالمشكلات النفسية والسلوكية والاجتماعية ونشر أهمية القراءة وحب الكتب واستثمار وقت النزيلات بما يعود عليهن بالنفع والفائدة والرقي الفكري والثقافي ومساعدتهن على التعلم القراءة، ويتضمن العديد من الدورات والبرامج التدريبية في فن القراءة، الاستماع لتطوير مهارات النزيلات.// انتهى //21:00ت م0102