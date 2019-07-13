عدن 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسأعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية استكمال الترتيبات النهائية لاستقبال حجاج اليمن البالغ عددهم 24 ألف حاج للموسم الحالي.وقال الوزير أحمد عطية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " إن الوزارة انتهت من تجهيز المساكن والتغذية والنقل وفقاً للشروط والمعايير المتبعة كل عام، وأن طاقم بعثة الحج اليمنية يعمل بشكل متواصل على متابعة كافة الإجراءات حتى يصل الحجاج ويؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //21:14ت م0103