سياسي / الوسيط الأفريقي يعلن إرجاء توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري السوداني وقوى التغيير إلى يوم غدٍ
السبت 1440/11/10 هـ الموافق 2019/07/13 م واس
الخرطوم 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس
أعلن الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولبد لبات، اليوم تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير إلى يوم غدٍ الأحد.
وقال ولد لبات " إن الاجتماع المخصص للتوقيع على الإعلان الدستوري، أرجئ ليوم غدٍ الأحد بهدف إجراء مزيد من المشاورات".
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21:20ت م
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