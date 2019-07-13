الخرطوم 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسأعلن الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولبد لبات، اليوم تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير إلى يوم غدٍ الأحد.وقال ولد لبات " إن الاجتماع المخصص للتوقيع على الإعلان الدستوري، أرجئ ليوم غدٍ الأحد بهدف إجراء مزيد من المشاورات".// انتهى //21:20ت م0104