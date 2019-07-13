القاهرة 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الفنادق في مدينة كيسمايو جنوبي الصومال مساء أمس، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.وعبر أبو الغيط عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، مجدداً تضامن الجامعة العربية الكامل مع الصومال حكومة وشعباً في مواجهة التهديد الذي تمثله حركة الشباب الإرهابية وفي كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.// انتهى //21:55ت م0109