عدن 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسلقي ثمانية من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، وجرح العشرات في مواجهات دارت مع الجيش اليمني في جبهة البرح غربي تعز.وقال مصدر عسكري وفقًا لتصريح نشره الموقع الإلكتروني لألوية العمالقة التابعة للقوات الحكومية اليمنية " إن قوات الجيش اليمني أفشلت محاولة لمليشيا الحوثي للسيطرة على أحد المواقع الإستراتيجية المطلة على مفرق البرح في الطريق الرابط بين محافظتي تعز والحديدة، وأن وحدات الجيش تصدت لهذا الهجوم، في وقت شن الجيش هجومًا معاكسًا على مواقع المليشيات وتم على إثر ذلك من استعادة أحد المواقع وأسلحة كانت بحوزة المسلحين الحوثيين".وأضاف المصدر " إن المليشيا الحوثية كانت تُعد لهذا الهجوم على مدى أسابيع وتراهن عليه في السيطرة على سلسلة تباب في جبهة البرح لتهديد مواقع الجيش هناك.// انتهى //22:06ت م0112