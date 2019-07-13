مكة المكرمة في 10 ذو القعدة 1440 ه الموافق 13 يوليو 2019 م واسافتتح محافظ رابغ أيمن بن محمد بركة بن مبيريك مساء اليوم فعاليات المهرجان حجر الثاني للتمور السياحي والترفيهي الذي تنظمه جمعية البر في مركز حجر شرق محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مركز حجر وبلدية حجر لمدة 15 يومًا , بحضور رؤساء الدوائر الحكومية في محافظة رابغ والمراكز التابعة لها وعدد من مشايخ وأهالي حجر .وتجول المحافظ والحضور داخل أركان المهرجان المتنوعة , مستمعًا إلى شرح مفصل من قبل القائمين على المهرجان عن الفعاليات وما تحتويه من أنشطة وبرامج تلبي حاجة الجميع , مبديًا إعجابه بما شاهده من أعمال وأفكار إبداعية وما بذل من جهود كبيرة تنم عن حرص واهتمام القائمين على المهرجان لإظهاره بالصورة اللائقة .ثم بدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم .عقب ذلك ألقى نائب رئيس جمعية البر بحجر ماجد المخيلدي كلمة اللجنة المنظمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لمحافظ رابغ على افتتاحه لهذا المهرجان في نسخته الثانية والهادف إلى دعم المزارعين والمواطنين على بيع منتجاتهم الزراعية والمنتجات المصاحبة وتوفير بيئة ملائمة للترفيه لأهالي المنطقة وزوارها, مشيرًا إلى أنه تم تجهيز موقعًا على مساحة 20 ألف م٢ لإقامة فعاليات الطفل والأسرة مشتملاً على الخدمات الأساسية ومزودًا بعدد من الكوادر للإشراف على الصحة العامة مع تخصيص عدد من العمالة وفرق الطواري وفرق الكهرباء, بالإضافة إلى مساحة كبيرة مجهزة لحراج التمور .وأفاد أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية والسياحية تسهم - بإذن الله تعالى - في تحقيق نقلة نوعية لمركز حجر والقرى التابعة له وتعرف الزوار بالمناطق التراثية والسياحة والمنجزات والمشاريع التي أنجزت في المركز بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة – رعاها الله – , مؤكدا أن المهرجان يسهم بعون من الله وتوفيقه في تحقيق عوائد اقتصادية وترفيهية وتنموية وتطويرية علاوة على جذب السياح وتنشيط السياحة , مقدرًا تعاون كافة الجهات الحكومية والمدنية والأهالي ليحقق المهرجان الأهداف المرجوة.وأبان أن المهرجان الذي يأتي هذا العام بدعم من شركة الإسمنت العربية ولجنة التنمية الاجتماعية بحجر وتنفيذ الدرة المتكاملة للحفلات حظي بدعم واهتمام من مركز وبلدية حجر وعدد من الجهات الرسمية , موضحًا أنه يشارك هذا العام في المهرجان نادي الحي بحجر حيث جهز العديد من الفعاليات المتنوعة .وبين أن من ضمن الفعاليات قسم متحف حجر التراثي ومعارض التمور والأسر المنتجة وحراج التمور اليومي، وكذلك فعاليات مسائية يومية طيلة أيام المهرجان بتواجد أسماء كبيرة من شعار المحاورات والأمسيات الشعرية وفرق المسابقات والترفيه.إثر ذلك ألقى محافظ رابغ أيمن بن مبيريك كلمة نوه فيها بما توليه حكومتنا الرشيدة – حفظها الله – من عناية واهتمام بالوطن والمواطن وحرصها على دعم وتشجيع إقامة مثل هذه المهرجانات التنموية والسياحية والترفيهية التي تعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن وتلبي رغبات الأهالي في كل شبر من أجزاء بلادنا المباركة وتعزز مسيرة التنمية والرخاء والاستقرار في هذه البلاد المباركة , معربا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه على دعمهما وتوجيهاتهما المستمرة للمهرجان ليكون حدثًا بارزًا لمركز حجر ويعرف بمقوماتها الزراعية والسياحية .وأشاد بدور وجهود الجمعية الخيرية بقرى وادي حجر في الاستعداد لتنظيم المهرجان والإشراف عليه, متمنيا لكافة القائمين على المهرجان التوفيق والسداد .عقب ذلك شارك المحافظ والحضور في العرضة السعودية, ثم انطلقت الفعاليات الأسرية في الموقع المخصص لها والذي تم تجهيزه بكافة الإمكانيات والخدمات والتسهيلات لخدمة الجميع طيلة أيام المهرجان .// انتهى //22:14ت م0113