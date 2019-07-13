جيزان ١٠ ذو القعدة ١٤٤٠هـ الموافق ١٣ يوليو ٢٠١٩م واسكثفت أمانة منطقة جازان ، والبلديات المرتبطة بها البالغ عددها 26 بلدية ، من جهودها لمواجهة موسم الغبار الذي تشهده المنطقة هذه الأيام ، من خلال فرقها المدعمة بالآليات والمعدات والعمالة لإزالة الأتربة والكثبان الرملية على الطرق الفرعية والرئيسية.وأكد أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن تلك الجهود والأعمال تأتي انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب امير منطقة جازان بأهميةً التعاون وتضافر الجهود من قبل مختلف الجهات الحكومية لمواجهة آثار التقلبات الجوية والرياح الموسمية التي تشهدها المنطقة في الفترة وضرورة توفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أَي حوادث أو طارئ.وأكد ابن سعيدان في ختام تصريحه متابعة الأمانة الميدانية اليومية لتنفيذ لك الأعمال وإنجازها في أسرع وقت بدون تأخير ، حاثاً المواطنين والمقيمين على التعاون والإبلاغ عن الأماكن المغلقة والمتضررة نتيجة الغبار بالاتصال على الرقم الموحد 940 الذي يعمل على مدار الساعة.//انتهى//22:28ت م0114