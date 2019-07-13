اقتصادي / "التسويق الإلكتروني" دورة تدريبية بتنمية المضايا غدًا
السبت 1440/11/10 هـ الموافق 2019/07/13 م واس
أحد المسارحة 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس
تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمضايا التابعة لمحافظة أحد المسارحة يوم غد، دورة تدريبية تحت عنوان "التسويق الإلكتروني" وذلك بمقر اللجنة.
وتهدف الدورة التي تنفذها المدربة ملاك الدغريري على مدى ثلاثة أيام ، لتعريف أصحاب المشاريع والأسر المنتجة بمفاهيم التسويق والتدقيق والتخطيط التسويقي و تجزئة السوق والاستهداف والتمركز في السوق.
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23:04ت م
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