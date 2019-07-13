أحد المسارحة 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمضايا التابعة لمحافظة أحد المسارحة يوم غد، دورة تدريبية تحت عنوان "التسويق الإلكتروني" وذلك بمقر اللجنة.وتهدف الدورة التي تنفذها المدربة ملاك الدغريري على مدى ثلاثة أيام ، لتعريف أصحاب المشاريع والأسر المنتجة بمفاهيم التسويق والتدقيق والتخطيط التسويقي و تجزئة السوق والاستهداف والتمركز في السوق.// انتهى //23:04ت م0116