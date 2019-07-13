الرياض 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسواصل المنتخب السعودي تحت 14 عامًا تدريباته اليوم السبت ضمن معسكره الإعدادي المُقام في مدينة الدمام حتى السابع عشر من الشهر الجاري، استعدادًا للمشاركة في البطولة الدولية الودية بالمالديف.وعمد الجهاز الفني بقيادة محمد أمين خلال الحصتين التدريبية الصباحية والمسائية إلى إجراء تمارين تكتيكية متنوعة.وشهدت الحصة التدريبية المسائية متابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، الذي عقد اجتماعًا بلاعبي المنتخب الوطني والجهازين الإداري والفني، وحثّهم على بذل الجهود بشكل أكبر من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية خلال قادم المنافسات، مثنيًا على الروح والانضباطية العاليتين للاعبي الأخضر، ومتمنيًا لهم التوفيق والنتائج المميزة خلال الفترة المقبلة.// انتهى // ‏23:17ت م0118