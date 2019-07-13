الرياض 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسعاود لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات تدريباتهم اليوم السبت ضمن معسكرهم الإعدادي المُقام في الظهران ويستمر حتى الـ29 من يوليو الجاري استعدادًا للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020.وأدى اللاعبون تدريباتهم بعد الراحة التي منحها لهم المدير الفني الأسباني لويس فونسيكا أمس الجمعة، حيث أجرى اللاعبون تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية.وشهدت الحصة المسائية التي أقيمت في صالة مدينة الملك عبدالعزيز الجوية حضور الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، حيث التقى باللاعبين مطالبًا إياهم بمضاعفة الجهد لتحقيق الهدف بالتأهل إلى النهائيات الآسيوية.// انتهى // ‏23:29ت م0119