الأمم المتحدة 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الفنادق في مدينة كيسمايو جنوبي الصومال مساء أمس، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم أن غوتيريش أعرب عن تعازيه إلى أسر الذين فقدوا حياتهم في الهجوم وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا على دعم وتضامن الأمم المتحدة مع شعب الصومال في سعيه لتحقيق مستقبل سلمي.// انتهى //23:39ت م0120